"Дуров, введи війська!": у соцмережах відреагували на блокування Telegram в Росії

Користувачі придумали кілька альтернатив месенджера, серед яких поштові голуби, таблиці Exel і вже забутий ICQ.

Сьогодні Таганський суд Москви ухвалив рішення заблокувати популярний месенджер Telegram на території Росії.

Подія викликала бурхливу реакцію у користувачів соцмереж. У Twitter активно обговорюють, як обійти блокування, а також розглядають альтернативи месенджера, такі як поштові голуби та таблиці Exel, не забули і про популярний в нульових ICQ.

Користувачі звернули увагу на "важливість" такого рішення в контексті інших проблем Росії, а також пожартували над ФСБ, яка так і не отримала ключів до шифрування даних в Telegram.

Як обійти блокування Telegram читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, блокування Telegram пов'язана з відмовою месенджера передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. У Telegram заявляли, що зробити це технічно неможливо. За порушення таким чином «пакету Ярової» месенджер раніше оштрафували на 800 тисяч рублів.