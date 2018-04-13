"Дуров, введи війська!": у соцмережах відреагували на блокування Telegram в Росії

15:44, 13 квітня 2018
Курйози
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Ілюстрація REUTERS

Подія викликала бурхливу реакцію у користувачів соцмереж. У Twitter активно обговорюють, як обійти блокування, а також розглядають альтернативи месенджера, такі як поштові голуби та таблиці Exel, не забули і про популярний в нульових ICQ.

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Користувачі звернули увагу на "важливість" такого рішення в контексті інших проблем Росії, а також пожартували над ФСБ, яка так і не отримала ключів до шифрування даних в Telegram.

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Як обійти блокування Telegram читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, блокування Telegram пов'язана з відмовою месенджера передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. У Telegram заявляли, що зробити це технічно неможливо. За порушення таким чином «пакету Ярової» месенджер раніше оштрафували на 800 тисяч рублів.

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Теги: #Telegram#блокування Telegram