КПІ планує закупити понад 6 тисяч пар шкарпеток

Очікувана вартість шкарпеток складає 282 тисячі гривень.

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" оголосив тендер на закупівлю понад 6 тисяч пар шкарпеток.

Читайте такожДжастін Трюдо блиснув у Давосі арсеналом веселих шкарпеток - у горошок і з жовтими каченятами (фото)Про це йдеться у тендерній документації, опублікованій на сайті ProZorro. Згідно з нею інститут планує закупити 4тисячі 200 пар літніх шкарпеток і 1 тисячу 900 пар зимових.

Очікувана вартість шкарпеток складає 282 тисячі гривень. Початок аукціону запланований на 24 квітня.

Головним критерієм відбору постачальника є ціна. Інститут очікує отримати товар до 27 липня.

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