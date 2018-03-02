КПІ і польський університет створять спільний наносупутник для зондування Землі

Університети разом розроблять наносупутник для дистанційного зондування Землі і створять платформу для обробки отриманої від нього інформації.

КПІ ім. Ігоря Сікорського і Познанський університет технологій (ПУТ) підписали документ про спільну роботу над створенням наносупутника.

Читайте такожСтворений командою з КПІ наносупутник вийшов на навколоземну орбіту та встановив зв’язок з розробникамиУніверситети разом працюватимуть над розробкою, проектуванням і виготовленням електронної платформи спільного наносупутника для дистанційного зондування Землі, передає vnz.org.ua.

Підписанню протоколу передували консультації, на яких обговорювалися концепція та технічні й організаційні деталі розробки і підготовки до запуску спільного наносупутника.

Сторони домовилися об’єднати можливості для створення корисного навантаження, обробки та використання даних, отриманих від цього навантаження – комп’ютерної обсервуючої системи (видимий, інфрачервоний діапазони) і передавальної системи з визначеними характеристиками.

У рамках реалізації проекту пройде обмін студентами, магістрантами, аспірантами та співробітниками, які працюватимуть над проектуванням і розробкою конкретних вузлів космічних апаратів, у забезпеченні їх теплових режимів, а також у випробуванні космічних апаратів і їх систем. Також буде налагоджена співпраця в експлуатації наземної інфраструктури (комплекс прийому і обробки даних) існуючих наземних станцій КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також створення наземної станції на базі ПУТ; узгодження роботи наземних станцій прийому даних від супутників.

Довідка УНІАН. Познанська політехніка є партнером КПІ ім. Ігоря Сікорського. Університети співпрацюють у рамках програми ЄС «Erasmus +», їх також пов’язують угоди про подвійний диплом за магістерським рівнем підготовки у галузях біомедичної інженерії та машинобудування.