В Австралії пропав 12-річний хлопчик, його знайшли у чотиризірковому готелі на Балі з маминою кредиткою

Хлопчик "зламав систему" - без дозволу і відома батьків, з якими посварився, добрався з Австралії на індонезійський курорт.

Хлопчик із Сіднея після сварки з батьками вкрав мамину кредитну карту і зумів самотужки дістатися на індонезійський острів Балі.

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Як передає 112.ua, 12-річний австралієць через інтернет знайшов можливість перельоту без дозволу батьків і забронював подорож. Обманувши бабусю, він отримав свій паспорт, і на поїзді відправився в аеропорт. Там він скористався касою самообслуговування і сів на стикувальний рейс із Сіднея до Перту, щоб після відправитися в аеропорт Денпасар на Балі.

Хлопчик зазначив, що в аеропорту Перта ніхто не запитав, чому він один. "У мене попросили тільки студентський ID і паспорт на доказ того, що мені більше 12 років і я вчуся в середній школі", - цитує підлітка 9news.

Тим часом його батьки з'ясували, що хлопчик не був у школі, і повідомили правоохоронцям про його зникнення. В той момент, коли його знайшли, юний мандрівник жив розкішним життям у чотиризірковому готелі All Seasons.

Його мама сказала журналістам, що була шокована, коли дізналася, що її син покинув країну. Вона зазначила, що хлопчик "не любить відмов".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії інший 12-річний хлопчик намагався за кермом перетнути країну, але попався поліції.