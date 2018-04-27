12 охоронців біжать за кортежем: з'явилися курйозні кадри охорони лідера КНДР (відео)
11:52, 27 квітня 2018Курйози
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Кортеж Кім Чен Ина супроводжували 12 охоронців, які бігли поряд.
Кортеж Кім Чен Ина
Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.
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Главу Північної Кореї супроводжувала посилена охорона. Курйозне відео, на якому видно, як 12 охоронців біжать поруч з кортежем Кім Чен Ина, опублікував СNN у своєму Twitter.
Раніше Кім Чен Ин пообіцяв більше не будити президента Південної Кореї ядерними випробуваннями. Також він запропонував Мун Чже Іну частіше зустрічатися.
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