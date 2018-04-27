12 охоронців біжать за кортежем: з'явилися курйозні кадри охорони лідера КНДР (відео)

Кортеж Кім Чен Ина супроводжували 12 охоронців, які бігли поряд.

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

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Главу Північної Кореї супроводжувала посилена охорона. Курйозне відео, на якому видно, як 12 охоронців біжать поруч з кортежем Кім Чен Ина, опублікував СNN у своєму Twitter.

Раніше Кім Чен Ин пообіцяв більше не будити президента Південної Кореї ядерними випробуваннями. Також він запропонував Мун Чже Іну частіше зустрічатися.