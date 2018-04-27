Історична зустріч: лідери КНДР і Південної Кореї переступили межу між країнами (відео)
11:18, 27 квітня 2018Політика
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Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, що ступив на землю Південної Кореї.
Лідери КНДР і Південної Кореї переступили межу між країнами
Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч в південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.
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Лідери двох країн зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Вони потиснули один одному руки і сказали вітальні промови. Обидва лідери при цьому постійно посміхалися, демонстрували гостинність і жартували.
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Новина в сюжеті: Історична зустріч лідерів лідерів КНДР і Південної Кореї