Історична зустріч: лідери КНДР і Південної Кореї переступили межу між країнами (відео)

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, що ступив на землю Південної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч в південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни. Читайте такожКім Чен Ин пообіцяв більш не будити президента Південної Кореї ядерними випробуваннями Лідери двох країн зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Вони потиснули один одному руки і сказали вітальні промови. Обидва лідери при цьому постійно посміхалися, демонстрували гостинність і жартували.

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