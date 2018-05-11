"Виє повз нот, немов кішки скребуть": реакція соцмереж на провал росіянки Самойлової на Євробаченні (відео)

Інтернет-користувачі скептично оцінювали шанси Самойлової на Євробаченні ще до її виступу, оскільки вокальні здібності співачки глядачів не вразили.

Представляє Росію на «Євробаченні-2018» співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break, не змогла пробитися в десятку фіналістів.

У соцмережах вважають, що Самойлова не пройшла тому, що виступила не дуже добре. УНІАН зібрав реакцію соцмереж на виступ Самойлової на Євробаченні.

Інтернет-користувачі скептично оцінювали шанси Самойлової на Євробаченні ще до її виступу, оскільки вокальні здібності співачки глядачів не вразили.

На офіційному YouTube-каналі Євробачення під відео виступу Самойлової вже 12 тисяч дизлайків і сотні негативних коментарів як від російськомовних користувачів, так і від іноземців.

#Eurovision2018#Самойлова Сталося те, чого й слід було очікувати. Шкода дівчинку. Ну хоч океан побачила. — Alexey Ligachev (@AlexeyLigachev) 10 травня 2018 р.

#Євробачення. Дівчинка на візку заспівала жахливо і вилетіла з конкурсу. Не допомогли їй ні діди на палиці, ні червоне знамено з Леніним, ні колорадські стрічки. Мабуть поп РПЦ недостатньо якісно освятив pic.twitter.com/5RfEQv4eyi — Фосфорна Горлівка (@natohawks) 11 травня 2018 р.

Юля Самойлова не потрапила в ноти,в тему і фінал #Євробачення — Печиво з варенням (@PechenyeVapenye) 11 травня 2018 р.

знаєте, мені в принципі похер на #Євробачення але мене вражають люди, які дивуються, що Самойлова не пройшла у фінал. ви що, думали, що вона раптово навчилася співати? вона за рік не підтягла ні вокал, ні англійською. чим взагалі думали, відправляючи її на конкурс? #Eurovision — Ṧhuṫ ửp, ṥenῥaἶ (@daniel___marks) 11 травня 2018 р.

Тепер Бузова не здається таким вже поганим варіантом в наступному році... #Євробачення — Misha Romanov(@servelata) 10 травня 2018 р.

я, звичайно, все розумію, але хіба самойлова не повинна хоча б намагатися потрапляти в ноти?#Eurovision#Євробачення — • hurricane • || СБ || ЄДІ (@sameold_love_) 10 травня 2018 р.

Мені досі цікаво знати, хто той чоловік, який вирішив відправити Самойлову з урахуванням того, що вона не тягне ні одну ноту і на історії з інвалідністю теж не виїздить #Євробачення — Anthony Úly (@AnthonyUly) 8 травня 2018 р.

я уявляю, Європа після Лазарєва думає,що учасник від Росії буде левітіровать на сцені, одночасно співати за 5-их, жонглювати балалайками, брати 8 октав

а тут наша виє повз нот, немов кішки скребуть по шкільній дошці

АЙ ВОНТ (!) БРЕЕЭЭЭЭЭЭЭЭЙК #Eurovision#Євробачення — nenyacho (@nenyacho) 8 травня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня, в Лісабоні відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

За його підсумками у фінал, який відбудеться 12 травня, пройшли ще десять країн, у тому числі представник від України Melovin.