"Виє повз нот, немов кішки скребуть": реакція соцмереж на провал росіянки Самойлової на Євробаченні (відео)

10:36, 11 травня 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Представляє Росію на «Євробаченні-2018» співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break, не змогла пробитися в десятку фіналістів.

У соцмережах вважають, що Самойлова не пройшла тому, що виступила не дуже добре. УНІАН зібрав реакцію соцмереж на виступ Самойлової на Євробаченні.

Інтернет-користувачі скептично оцінювали шанси Самойлової на Євробаченні ще до її виступу, оскільки вокальні здібності співачки глядачів не вразили.

На офіційному YouTube-каналі Євробачення під відео виступу Самойлової вже 12 тисяч дизлайків і сотні негативних коментарів як від російськомовних користувачів, так і від іноземців.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня, в Лісабоні відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

За його підсумками у фінал, який відбудеться 12 травня, пройшли ще десять країн, у тому числі представник від України Melovin.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Росія#Євробачення#Євробачення-2018#Юлія Самойлова