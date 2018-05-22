Один - наш, один - російський: в мережі висміяли банер у Чернівцях з двома Кримами (фото)
15:47, 22 травня 2018Курйози
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У мережі висміяли організаторів заходу у Чернівцях за банер із зображенням двох Кримів.
У Чернівцях встановили банер з двома Кримами / фото facebook.com/Василь Забродський
З нагоди Дня Європи на Соборній площі Чернівців встановили банер, на якому зобразили два Крими.
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На цей факт звернули увагу користувачі соцмереж. Так, місцевий журналіст Василь Забродський на своїй сторінці у Facebook опублікував відповідні фото.
"Здається, Каспруковські (Каспрук — мер Чернівців, - Ред.) грантоїди абсолютно перестаралися? На їхніх картах два Крими", - йдеться в його повідомленні.
"Так правильно - один російський, один наш :) Ще хтось буде претендувати - намалюємо ще", - жартують у коментарях під постом.
Як повідомляв УНІАН, у березні телеканал СТБ показав в ефірі карту України без Криму. Це сталося в ефірі програми "Холостяк".
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