Ще один український телеканал показав карту без Криму (фото)

У мережі теж звернули увагу на помилку українського телеканалу з картою без Криму.

Телеканал СТБ показав в ефірі карту України без Криму. Це сталося в ефірі програми "Холостяк".

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На своїй сторінці у Facebook 18 березня канал попросив вибачення за помилку. "Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", - запевнили в телеканалі.

Також вони додали, що оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня карту України без Криму показав у своєму ефірі український громадський телеканал "UA: Перший".