Ще один український телеканал показав карту без Криму (фото)

19:18, 18 березня 2018
Суспільство
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Телеканал назвав ситуацію &quot;технічною помилкою&quot; / фото facebook.com/yuriy.kentsalo

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На своїй сторінці у Facebook 18 березня канал попросив вибачення за помилку. "Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", - запевнили в телеканалі.

Також вони додали, що оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ. 

Як повідомляв УНІАН, 16 березня карту України без Криму показав у своєму ефірі український громадський телеканал "UA: Перший".

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Теги: #Крим#СТБ#карта України без Криму