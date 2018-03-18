Ще один український телеканал показав карту без Криму (фото)
19:18, 18 березня 2018Суспільство
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У мережі теж звернули увагу на помилку українського телеканалу з картою без Криму.
Телеканал назвав ситуацію "технічною помилкою" / фото facebook.com/yuriy.kentsalo
Телеканал СТБ показав в ефірі карту України без Криму. Це сталося в ефірі програми "Холостяк".
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На своїй сторінці у Facebook 18 березня канал попросив вибачення за помилку. "Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", - запевнили в телеканалі.
Також вони додали, що оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня карту України без Криму показав у своєму ефірі український громадський телеканал "UA: Перший".
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