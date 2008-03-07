150 дівчат на шпильках позмагалися за 15 тисяч доларів (фото)
Конкуренція була жорсткою
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Організатори забігу прагнули створити доброзичливу атмосферу, але конкурентки жорстко боролися між собою. "На старті дуже багато хто штовхався, було відчуття, що мене заштовхали ліктями", - сказала після фінішу 18-річна Фаув Стукі (Fauve Stukje), яка прийшла на змагання з невеликою групою підтримки. Але уболівальники не змогли допомогти Фаув Стукі виграти забіг.
Переможницею змагання стала 25-річна Тамара Рубен (Tamara Ruben). Вигравши грошовий приз, Рубен зізналася, що збирається витратити виграш на що завгодно, але тільки не на туфлі з каблуками.
Забіг на каблуках в Амстердамі проводиться лише втретє, але вже зараз він популярний не тільки в Голландії. Схожі змагання проходили вже в Німеччині, Швеції, Польщі і в Росії.