Розчарована публіка зробила слайд презентації Apple мемом

Слайд зі словом "No" став мемом, яким іронізують над невиправданими очікуваннями від презентації Apple.

У Сан-Хосе 4 червня на щорічній конференції для розробників WWDC відбулася презентація Apple, на якій топ-менеджери компанії представили нові версії операційних систем, додатків та інші нововведення.

Як пише Meduza, іноді Apple показує на WWDC нові моделі телефонів, планшетів і ноутбуків, але в цьому році представники компанії говорили лише про програми. У відповідь на питання про те, чи будуть об'єднані операційні системи macOS і iOS, Apple вивела на екран величезний напис «No.» («Ні».)

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Журналісти і розробники перетворили цей слайд головний мем конференції і тепер описують їм свої несправджені очікування від презентації. "Apple, а цікаве щось буде на WWDC?", "Jack-роз'єм для навушників повернеться?", "Apple Pay коли-небудь запустять в Німеччині?", "Я можу повернути назад час, витрачений на перегляд WWDC-18?", "Перестануть дурні люди з інтернету плутати презентацію для розробників з презентаціями для споживачів?", "В Apple зрозуміли, що вони створили новий мем сьогодні вранці?", - на всі ці питання, за версією користувачів, відповідає слайд зі словом "Ні".

Як повідомляв УНІАН, акції Apple встановили рекорд на тлі презентації iOS 12.