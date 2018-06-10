У мережі глузують із пельменів Путіна (фото і відео)

Під час візиту до Китаю очільник Кремля спік корж і зліпив "пельмені".

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю спік корж і зліпив "пельмені". Це викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.

Відповідні фото і відео опубліковані у Twitter-акаунті російського пропагандиста Дмитра Смирнова.

"Власноруч приготував страву гоубулі, що зовні нагадує пельмені, і спробував фаршировані м'ясом і овочами млинці: Путін на прийомі у Сі зайнявся китайською кухнею", – написав Смирнов.

«Я готовил»: Путин угощает Си блинами и пельменями pic.twitter.com/6gTOf26kIL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018

На цю подію жваво зреагували інтернет-юзери, здебільшого глузуючи та критикуючи такий піар-хід господаря Кремля.

«Собственноручно приготовил блюдо гоубули, внешне напоминающее пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины»: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней pic.twitter.com/GIxgT0CoPt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018

Ну и логика!🙄😂

Путин в Китае☝️готовят китайские повара☝️

А в итоге угощает Путин 🤦🏻‍♂️



Вы серьёзно не поняли, что китайцы так тролят Путина. Блины и пельмени - китайская еда!🤧😉 — 🐡shark🦈 (@shark92144189) June 9, 2018

Путин показал китайцам как правильно лепить пельмени.

Кто нибудь скажите деду что пельмени изобрели китайцы.😀 pic.twitter.com/93MObol7fX — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) June 9, 2018