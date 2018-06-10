У мережі глузують із пельменів Путіна (фото і відео)

15:28, 10 червня 2018
Курйози
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У мережі глузують із пельменів Путіна / фото @dimsmirnov175

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю спік корж і зліпив "пельмені". Це викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.

Відповідні фото і відео опубліковані у Twitter-акаунті російського пропагандиста Дмитра Смирнова.

"Власноруч приготував страву гоубулі, що зовні нагадує пельмені, і спробував фаршировані м'ясом і овочами млинці: Путін на прийомі у Сі зайнявся китайською кухнею", – написав Смирнов.

На цю подію жваво зреагували інтернет-юзери, здебільшого глузуючи та критикуючи такий піар-хід господаря Кремля.

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Теги: #Китай#Володимир Путін