У мережі глузують із пельменів Путіна (фото і відео)
Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю спік корж і зліпив "пельмені". Це викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.
Відповідні фото і відео опубліковані у Twitter-акаунті російського пропагандиста Дмитра Смирнова.
"Власноруч приготував страву гоубулі, що зовні нагадує пельмені, і спробував фаршировані м'ясом і овочами млинці: Путін на прийомі у Сі зайнявся китайською кухнею", – написав Смирнов.
«Я готовил»: Путин угощает Си блинами и пельменями pic.twitter.com/6gTOf26kIL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018
На цю подію жваво зреагували інтернет-юзери, здебільшого глузуючи та критикуючи такий піар-хід господаря Кремля.
«Собственноручно приготовил блюдо гоубули, внешне напоминающее пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины»: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней pic.twitter.com/GIxgT0CoPt— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018
Ну и логика!🙄😂— 🐡shark🦈 (@shark92144189) June 9, 2018
Путин в Китае☝️готовят китайские повара☝️
А в итоге угощает Путин 🤦🏻♂️
Вы серьёзно не поняли, что китайцы так тролят Путина. Блины и пельмени - китайская еда!🤧😉
Путин показал китайцам как правильно лепить пельмени.— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) June 9, 2018
Кто нибудь скажите деду что пельмени изобрели китайцы.😀 pic.twitter.com/93MObol7fX
А пельмени то лепить Путин не умеет, аж больно смотреть , прям ножом по сердцу 😩 бгг https://t.co/57qskaQ7OW— Екатерина (@ekateri_savele) June 9, 2018