"Пухнастий ліфчик": в мережі висміяли фото Путіна з відкриття ЧС
— Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.
Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v
На відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії стався курйоз. Під час виступ Володимира Путіна режисер вибрав невдалий ракурс, через якоий здається ніби президент Росії стоїть в "пухнастому ліфчику". Таку картинку створювали мікрофони з пухнастим захистом від вітру.
На курйозну ситуацію звернув увагу в Twitter користувач з ніком Scott Ramsay.
"Хто-небудь скаже Путіну, що він виглядає так, ніби одягнений в пухнастий ліфчик? Думаю, ні", - пожартував він.
Vladimir Putin with some lovely nipple tassels.#WorldCup#WorldCupRussia2018pic.twitter.com/mJnx7JAdKT— Scott W. (@Scott_W88) 14 червня 2018 р.
Off to start an amazing... Robbie Williams flicked the entire world and Putin wore a furry bra #WorldCupRussia2018pic.twitter.com/JhAU2Tdqck— Natalia Avila-Paez (@nataliap1129) 14 червня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли зростання Путіна: раптово зменшився на полладони.