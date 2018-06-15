"Пухнастий ліфчик": в мережі висміяли фото Путіна з відкриття ЧС

15:16, 15 червня 2018
Русский міръ
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На відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії стався курйоз. Під час виступ Володимира Путіна режисер вибрав невдалий ракурс, через якоий здається ніби президент Росії стоїть в "пухнастому ліфчику". Таку картинку створювали мікрофони з пухнастим захистом від вітру.

На курйозну ситуацію звернув увагу в Twitter користувач з ніком Scott Ramsay.

"Хто-небудь скаже Путіну, що він виглядає так, ніби одягнений в пухнастий ліфчик? Думаю, ні", - пожартував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли зростання Путіна: раптово зменшився на полладони.

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