"Пухнастий ліфчик": в мережі висміяли фото Путіна з відкриття ЧС

Мікрофони з пухнастим захистом від вітру створили дивну ілюзію.

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.

На відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії стався курйоз. Під час виступ Володимира Путіна режисер вибрав невдалий ракурс, через якоий здається ніби президент Росії стоїть в "пухнастому ліфчику". Таку картинку створювали мікрофони з пухнастим захистом від вітру.

На курйозну ситуацію звернув увагу в Twitter користувач з ніком Scott Ramsay.

"Хто-небудь скаже Путіну, що він виглядає так, ніби одягнений в пухнастий ліфчик? Думаю, ні", - пожартував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли зростання Путіна: раптово зменшився на полладони.