"Надувних драконів теж порахували": у мережі показали "наплив туристів з України" до Криму (фото)

"У січні був 1 турист. У червні було 4 туристи", - жартують коментатори щодо "статистики" окупантів.

У мережі продемонстрували "наплив туристів з України" до окупованого Росією Криму.

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Відповідні скріни опубліковані на сторінці "Стомлений парадами" в Twitter. Так, росЗМІ на початку місяця стверджували, що "в червні потік туристів з України до Криму зріс на 38%".

"Дивіться, щоб на адмінкордоні не затоптали і машиною не переїхали", - пишуть у соцмережі.

"Я так розумію, надувних драконів теж порахували", "Ну, правда ж зріс з початку року", "У січні був 1 турист. У червні було 4 туристи. Десь так", - пишуть коментатори під постом.

А ось така ситуація на адмінкордоні, судячи з інформації на сайті ДПСУ:

Раніше в мережі знову висміяли президента Росії Володимира Путіна через його зріст. Цього разу - під час відкриття Кримського мосту.