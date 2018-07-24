Американець розірвав стосунки з найсексуальнішою ведучою погоди - причина шокувала весь світ (відео)

11:57, 24 липня 2018
Курйози
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Каже, хоче повністю сконцентруватися на іграх, йдеться в сюжеті ТСН.

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Янет Гарсіа називають найсексуальнішою у світі ведучою погоди. Дуглас Мартін – професійний гравець. Каже, стосунки забирали чимало часу, тож на гру постійно не вистачало часу. Найважче давалися перельоти між країнами.

Свій вчинок хлопець пояснив у 10-хвилинному ролику. Дівчина зізналася, що її серце розбите, утім додала, що заслуговує на кращого.

Як повідомляв УНІАН, у місті Нантонг провінції Цзянсу 19-річний китаєць на ім'я Ван відрізав собі руку, щоб позбутися від ігроманії.

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Теги: #погода#ігри#ведуча