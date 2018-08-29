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В Австралії співробітнику через помилку заплатили в сто разів більше окладу

12:56, 29 серпня 2018
Курйози
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REUTERS

Як повідомляє ВВС, такий фінансовий казус стався через помилку − неправильну поставлену кому в електронних бухгалтерських документах.

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Держслужбовець повинен був отримати 4,921,76 австралійських доларів зарплати, а натомість отримав 492,176.

Однак службовець не став привласнювати гроші і чесно повернув зайві кошти.

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Теги: #зарплата#Австралія