В Австралії співробітнику через помилку заплатили в сто разів більше окладу

Держслужбовець повинен був отримати 4,921,76 австралійських доларів зарплати, а натомість отримав 492,176.

В Австралії пересічному державному службовцю виплатили зарплату, рівно в сто разів його службового окладу.

Як повідомляє ВВС, такий фінансовий казус стався через помилку − неправильну поставлену кому в електронних бухгалтерських документах.

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Держслужбовець повинен був отримати 4,921,76 австралійських доларів зарплати, а натомість отримав 492,176.

Однак службовець не став привласнювати гроші і чесно повернув зайві кошти.