В Австралії співробітнику через помилку заплатили в сто разів більше окладу
12:56, 29 серпня 2018Курйози
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Держслужбовець повинен був отримати 4,921,76 австралійських доларів зарплати, а натомість отримав 492,176.
REUTERS
В Австралії пересічному державному службовцю виплатили зарплату, рівно в сто разів його службового окладу.
Як повідомляє ВВС, такий фінансовий казус стався через помилку − неправильну поставлену кому в електронних бухгалтерських документах.
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Держслужбовець повинен був отримати 4,921,76 австралійських доларів зарплати, а натомість отримав 492,176.
Однак службовець не став привласнювати гроші і чесно повернув зайві кошти.
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