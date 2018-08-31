З колишнім українським міністром стався курйоз у прямому ефірі: в кадр "увірвалася" онука (відео)

Несподівана поява онуки Олександра Лавриновича в кадрі розсмішила ведучого.

Під час включення екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича в кадрі несподівано з'явилася його онука.

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Відео курйозу на своїй сторінці у Facebook опублікував телеканал 112. Так, на 15-ій секунді запису видно, як дівчинка з'являється поруч з Лавриновичем і посміхається. Ведучий каналу не зміг стримати сміх.

Раніше нардеп від БПП Геннадій Ткачук осоромився в прямому ефірі, не погодившись з ведучою, яка сказала, що Федеріка Могеріні - це одна людина. "Так, Федеріка - це пані. Але Могеріні сказав, що сьогодні в Україні йдуть тектонічні зрушення. Ну, може, я переплутав, хто з них що сказав", - заявив депутат.