У Харкові зафарбували графіті відомого художника, тепер там написана звична похабщина (фото)

На думку незадоволених місцевих жителів, зафарбований малюнок – це "не мистецтво, а шизофренія".

6 вересня в Харкові по вулиці Гоголя, 2а мешканці будинку під покровом ночі зафарбували філософське графіті українського художника Гамлета Зіньковського.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Харків LIVE" у Facebook.

На думку незадоволених місцевих жителів, зафарбований малюнок – це "не мистецтво, а шизофренія".

На цьому історія не закінчилася - після знищення графіті на стіні з'явився напис "Х*й. Так краще?".

Нецензурний напис швиденько замазали, але вже за кілька годин на тому ж місці з'явився новий текст: "Який Харків - такий і Бенксі" (Зіньковського називають "українським Бенксі").

Після цього почалася повна вакханалія: за ніч до напису про Бенксі додалися реклама наркотиків, фраза "Х*й. Це не кінець", портрет схожої на Ісуса людини, який запитує: "І мене зафарбуєш?", а також два зображення статевих органів.

Але "битва художників" мабуть закінчиться ще не скоро. Сьогодні, 7 вересня стало відомо, що всі написи на стіні знову зафарбували. Мабуть, підготували полотно для нових творчих ідей.

Сам Гамлет Зіньковський виданню NewsRoom розповів, що малюнок був створений в 2016 році. За його словами, сім'я з сусіднього будинку, чиї вікна виходили на малюнок, кілька разів висловлювала своє невдоволення.

Читайте такожУ Стокгольмі з'явився п'ятиповерховий синій пеніс

"Чесно кажучи, я не знаю, що робити з цією ситуацією. Йти бити цих людей – не буду, це загрожує кримінальною та адміністративною відповідальністю. Подати на них в суд? Ні. Нехай місто захищає мої роботи, раз ними пишаються. Найбільше бісить, що мої знайомі бачили, як знищують роботу, але ніхто ні х...я не зробив. Так вже було в 2014 році, коли знищили картини в арках на Пушкінській. Дратують ось ця тухлість людей і небажання втручатися", – сказав він.

А ось і ті незадоволені, яким не сподобалося початкове графіті і вони під покровом ночі вирішили його зафарбувати.

Історія про замальоване графіті й поява нецензурних написів на його місці викликали бурхливу реакцію в соцмережах.

Відмінною особливістю цього випадку стало те, що лаяли в соцмережах не тих, хто пише на стіні похабщину, а тих, хто зафарбував початковий малюнок.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі після численних скульптурних портретів з'явився величезний мурал, присвячений котам. На глухій стіні з'явився кіт з смарагдовими очима і безсмертним афоризмом Сент-Екзюпері.