У Польщі «мрець» прокинувся в холодильнику моргу і пішов на вечірку
Правоохоронні органи Польщі розслідують рідкісний інцидент — п'яний чоловік, у якого була констатована смерть, «воскрес» у морзі і повернувся на вечірку.
Історія сталася на півдні Польщі в місті Семяновице-Сльонську. Перехожі звернули увагу на чоловіка, який лежав без свідомості на вулиці.
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Прибув на виклик лікар констатував смерть, викликану сильною алкогольною інтоксикацією. В результаті тіло 31-річного Кшиштофа Новака було доставлено в місцевий морг.
Вночі охоронець закладу почув грюкіт і стогони, які лунали з холодильника. «Коли охоронець витягнув ящик, щоб перевірити джерело шуму, він був у повному шоці. Він побачив чоловіка, який тремтів від холоду і просив ковдру», - пише портал patrztu.news.
Після виходу з камери «воскреслий» чоловік відігрівся, відмовився від госпіталізації і вирішив повернутися на вечірку до друзів. Для медика, який зробив помилку, історія завершилася підозрою в профнепридатності. Тепер його чекає судовий розгляд.