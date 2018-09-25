Facebook заблокував сторінку бельгійського політика через непристойне прізвище

Кандидату Люку Анусу довелося змінити своє прізвище на "Ану" для проведення кампанії у Facebook.

Соцмережа Facebook заблокувала сторінку бельгійського політика Люка Ануса, пояснивши це тим, що прізвище чоловіка є непристойним та образливим.

Як повідомляє Daily Mail, 26-річний чоловік вирішив балотуватися в якості кандидата в Раду міста Лобби у передмісті Шарлеруа в регіоні Валлонія Південної Бельгії.

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Але йому довелося змінити своє прізвище на "Ану" для проведення кампанії у соцмережі після того, як Facebook заблокував його сторінку під справжнім "непристойним" ім'ям.

Політик розповів, що був готовий до жартів з боку конкурентів та виборців, і негативні коментарі його не бентежать.

Деякі користувачі підтримали політика, заявивши, що не потрібно було змінювати прізвище, однак, за словами Ануса, Facebook просто не приймав його справжнє ім'я.

Згідно з останніми даними бельгійського реєстру актів цивільного стану, 49 мешканців країни мають прізвище Анус, і всі вони проживають у франкомовному регіоні Валлонія.

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