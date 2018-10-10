"То недотягнуть, то перетягнуть": загадка зі зростом Путіна спантеличила користувачів мережі (фото)

Путін на двох знімках ставав то нижче, то раптово вище за свого прем'єра Медведєва.

Російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Путін на двох знімках ставав то нижче, то раптово вище за свого прем'єра Медведєва.

На невідповідність звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своїй Telegram-каналі.

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"Путін з Медведєвим сьогодні з'їздили на Ставропілля, за яблучками. Все-таки там у них в ФСБ явно проблеми з калібруванням: то одного недотягнуть, то другого перетягнуть", - зіронізував політолог.

Відзначимо, що в офіційних джерелах зазначено, що зріст Путіна становить 170 см. Зріст Медведєва - 162 сантиметри.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін "попався" на хитрощах зі зростом на зустрічі з індійським прем'єром Моді в Нью-Делі.