"То недотягнуть, то перетягнуть": загадка зі зростом Путіна спантеличила користувачів мережі (фото)
Російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Путін на двох знімках ставав то нижче, то раптово вище за свого прем'єра Медведєва.
На невідповідність звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своїй Telegram-каналі.
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"Путін з Медведєвим сьогодні з'їздили на Ставропілля, за яблучками. Все-таки там у них в ФСБ явно проблеми з калібруванням: то одного недотягнуть, то другого перетягнуть", - зіронізував політолог.
Відзначимо, що в офіційних джерелах зазначено, що зріст Путіна становить 170 см. Зріст Медведєва - 162 сантиметри.
Як повідомляв УНІАН, раніше Путін "попався" на хитрощах зі зростом на зустрічі з індійським прем'єром Моді в Нью-Делі.