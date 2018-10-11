Роскосмос оконфузився: похвалився у мережі успішним запуском ракети "Союз" під час аварії (фото)

У пості Роскосмосу було сказано, що на 528-й секунді корабель нібито успішно виведений на орбіту.

Роскосмос опублікував відеозапис з успішним запуском ракети "Союз" незабаром після того, як на космодромі Байконур сталася аварія. Ролик був доступний на сторінці корпорації в Twitter, однак незабаром пост видалили із соцмережі.

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Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. В одному з повідомлень Роскосмосуйшлося про те, що на 287-й секунді після запуску другий ступінь ракети-носія штатно відокремився. В іншому пості корпорації було сказано, що на 528-й секунді корабель нібито успішно виведений на орбіту.

Насправді на 119-й секунді польоту сталася аварія. Вона трапилася, коли бічні блоки першого ступеню відділялися від центрального блоку другого ступеня. У цей момент спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут.

Космонавт Роскосмоса Олексій Овчінін та астронавт NASA Нік Хейг спустилися в капсулі на територію Казахстану. Зараз вони в безпеці, однак у них знайшли проблеми зі здоров'ям. При приземленні вони зазнали перевантаження в 6g. Згідно зі статистикою, космонавти рідко відчувають перевантаження, що перевищують 4g.

Роскосмос створив аварійну комісію для розслідування інциденту. Джерело в ракетно-космічній галузі припустило, що один з блоків другої ступені при відділенні міг зачепити центральний блок, чим і спричинив аварію.