На Тернопільщині влаштували конкурс краси серед кіз (відео)

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Господарі тварин ретельно готувалися до конкурсу. Вони прикрашали роги кіз яскравими стрічками, а бороди - квітами. Щоправда деякі моделі на подіум йти не хотіли. Однак зрештою більшість все ж таки продефілювали перед журі. Глядачам та суддям сподобалися усі без винятку кози. Бородатих красунь нагородили 200 гривнями на сіно.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали двох браконьєрів, які незаконно застрелили кабана

Як раніше повідомляв УНІАН, в рамках даного заходу відбудеться парад кіз місцевих господарів та фермерів району, після чого буде обрано найкрасивішу козу.