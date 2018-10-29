Трамп не зміг упоратися з парасолькою і осоромився (відео)

Президент США піднімався по трапу літака, а на вході в літак не зміг протиснутися разом з парасолькою.

Президент США Дональд Трамп знову осоромився, не зумівши впоратися з парасолькою.

Відео події опубліковано в YouTube.

Президент США піднімався по трапу літака, а на вході в літак не зміг протиснутися разом з парасолькою. Піднявшись, президент злегка коливався, закрити йому парасольку чи залишити її на вході. А, можливо, він просто не зміг розібратися з механізмом, що закриває парасолю. У підсумку Трамп вирішив просто кинути її на трап і зайшов у літак.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп не поділився з дружиною парасолькою.