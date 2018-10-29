Трамп не зміг упоратися з парасолькою і осоромився (відео)
10:39, 29 жовтня 2018Курйози
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Президент США піднімався по трапу літака, а на вході в літак не зміг протиснутися разом з парасолькою.
У підсумку Трамп вирішив просто кинути парасолька на трап і зайшов у літак / скріншот
Президент США Дональд Трамп знову осоромився, не зумівши впоратися з парасолькою.
Відео події опубліковано в YouTube.
Президент США піднімався по трапу літака, а на вході в літак не зміг протиснутися разом з парасолькою. Піднявшись, президент злегка коливався, закрити йому парасольку чи залишити її на вході. А, можливо, він просто не зміг розібратися з механізмом, що закриває парасолю. У підсумку Трамп вирішив просто кинути її на трап і зайшов у літак.
Нерівний бій Трампа і парасольки
Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп не поділився з дружиною парасолькою.
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