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Трамп не зміг упоратися з парасолькою і осоромився (відео)

10:39, 29 жовтня 2018
Курйози
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У підсумку Трамп вирішив просто кинути парасолька на трап і зайшов у літак / скріншот

Відео події опубліковано в YouTube.

Президент США піднімався по трапу літака, а на вході в літак не зміг протиснутися разом з парасолькою. Піднявшись, президент злегка коливався, закрити йому парасольку чи залишити її на вході. А, можливо, він просто не зміг розібратися з механізмом, що закриває парасолю. У підсумку Трамп вирішив просто кинути її на трап і зайшов у літак.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп не поділився з дружиною парасолькою.

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Теги: #Трамп