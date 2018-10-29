Двоє хлопців заради лайків пройшлися майже голяка центром Рівного (відео)
18:49, 29 жовтня 2018Курйози
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Після ходи голяка хлопці увійшли у смак і заявили, що наступник крок – стрибок у спідньому з парашутом.
Любителям мандрівок у спідньому – 20 та 21 рік / скріншот відео ТСН
Заради лайків у соцмережах двоє хлопців майже голяка розгулювали центром Рівного.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, свою подорож за температури +10 транслювали в прямому ефірі в соцмережі. Перехожі ошелешено зупинялися, деякі тисли екстремалам руку.
Виявилося, що любителям мандрівок у спідньому – 20 та 21 рік, і роздяглися вони заради лайків. Напередодні оприлюднили в соцмережах пост та пообіцяли: якщо він набере три тисячі вподобань – роздягнені вийдуть на прогулянку містом.
Після ходи голяка вони увійшли у смак і заявили, що наступник крок – стрибок у спідньому з парашутом.
Заради лайків у соцмережах двоє хлопців майже голяка розгулювали центром Рівного
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