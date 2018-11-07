этот материал доступен на русском

Учасниці конкурсу на найкрасивіші сідниці не поділили перемогу та влаштували бійку (відео)

18:42, 07 листопада 2018
Курйози
3181 0
У Бразилії побилися учасниці конкурсу краси / Скріншот - Youtube, The Sun

Читайте такожДаша Астаф'єва похизувалася своїми принадами під водою (фото)

Як повідомляє The Sun, конфлікт почався після нагородження переможниці – 31-річної моделі й танцівниці Еллен Сантани. Суперниця Еллен – 27-річна масажистка Аліні Ува зірвала з переможниці нагородну стрічку та наділа її на себе. Між дівчатами виникла бійка.

Ува, як наголошується, кричала, що конкурс являє собою фарс, і що переможниця збільшила свої сідниці хірургічним шляхом.

Раніше відома українська співачка Настя Каменських похвалилася апетитною дупою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бійка#Бразилія#конкурс краси