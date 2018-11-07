Учасниці конкурсу на найкрасивіші сідниці не поділили перемогу та влаштували бійку (відео)

Одна з конкурсанток просто на сцені зірвала з переможниці нагородну стрічку.

На конкурсі краси Miss BumBum 2018 в Бразилії, де обирають володарку найкрасивіших сідниць, сталася бійка між учасницями.

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Як повідомляє The Sun, конфлікт почався після нагородження переможниці – 31-річної моделі й танцівниці Еллен Сантани. Суперниця Еллен – 27-річна масажистка Аліні Ува зірвала з переможниці нагородну стрічку та наділа її на себе. Між дівчатами виникла бійка.

Ува, як наголошується, кричала, що конкурс являє собою фарс, і що переможниця збільшила свої сідниці хірургічним шляхом.

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