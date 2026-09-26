Експерти назвали 5 навушників дешевше $50, які можуть замінити дорогі моделі

Деякі з них навіть отримали такі функції, як активне шумозаглушення, що раніше було доступно лише в дорогих моделях.

Якісні повнорозмірні навушники не обов'язково мають коштувати сотні доларів. На Amazon та інших маркетплейсах можна знайти чимало недорогих моделей, які забезпечують чудову якість звуку, зручну посадку та корисні функції навіть за ціною до $50 (близько 3000 грн).

До добірки SlashGear увійшли п’ять навушників, які, на думку власників та оглядачів, пропонують найкраще поєднаняя ціни та можливостей у своєму класі. Серед них можна знайти як пристрої від відомих компаній, так і від менш популярних брендів.

Одним із популярних варіантів у бюджетному сегменті є AKG K72 від відомого бренду студійного обладнання. Пристрій забезпечує збалансоване звучання без штучного підсилення басів, хорошу деталізацію та точне розділення в низькочастотному діапазоні, що рідко зустрічається в цьому ціновому сегменті.

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Завдяки 40-мм динамікам і зручним амбушурам AKG K72 підійдуть для домашнього прослуховування музики, хоча сильної шумоізоляції в них немає. В Україні навушники продаються в середньому за 2500 грн.

Незважаючи на те, що Samson SR850 вийшли ще в 2009 році, вони досі вважаються одними з найкращих варіантів у своєму ціновому сегменті. Пристрій має напіввідкриту конструкцію, завдяки якій звук стає об’ємнішим, а інструменти сприймаються природніше.

До недоліків Samson SR850 відносять не надто преміальну збірку, проте для бюджетних навушників це очікуваний компроміс. Samson стане хорошим вибором для тих, хто тільки починає знайомитися з якісним звуком і хоче отримати більш "студійне" звучання без великих витрат.

До списку також увійшли TOZO HT3 – доступні бездротові навушники з активним шумозаглушенням, яке раніше зустрічалося переважно в дорогих моделях. Вони підтримують Bluetooth 6.0, можливість підключення двох пристроїв одночасно, мають порт USB-C та забезпечують до 90 годин автономної роботи. Це хороший варіант для подорожей, офісу та користувачів, яким важлива функція ANC за невеликі гроші.

Головним компромісом є налаштування звуку – навушники роблять акцент на басах, майже без високих частот і з невеликим фоновим шипінням. Хоча ці особливості можна частково виправити за допомогою еквалайзера.

До списку також увійшли Anker Soundcore Q20i та JBL Tune 520BT. Перші пропонують активне шумозаглушення, 49 годин автономної роботи та потужне басове звучання, а другі вирізняються простотою використання, складною конструкцією та вражаючою автономністю понад 60 годин.

УНІАН розповідав, що люди знову повертаються до дротових навушників – і справа не лише в ностальгії. Головна перевага дротових навушників очевидна: їх не потрібно заряджати й постійно стежити за рівнем заряду.

Також користувачам розповідали, як змусити бездротові навушники звучати на повну потужність. Це прихований трюк в Android, про який мало хто знає.

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