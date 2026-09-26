Великий дата-центр у Києві припинив роботу через російську атаку

Компанія Cosmonova продовжує роботу з локалізації наслідків пошкоджень, часткового перенесення та відновлення сервісів.

Великий дата-центр Cosmonova в Києві припинив роботу після російських атак. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що дата-центр зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожої атаки. У компанії заявили, що дата-центр більше не працюватиме.

"Незважаючи на масштаб пошкоджень, ми продовжуємо роботи з локалізації наслідків пошкоджень, часткового перенесення та відновлення сервісів. Детальну інформацію про клієнтське обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, ми надаватимемо в міру можливості. Наразі доступ до дата-центру частково обмежений відповідними службами навіть для фахівців DC|COSMONOVA", – йдеться в повідомленні.

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Навіщо Росія наносить удари по українських дата-центрах

Раніше Financial Times повідомляло, що Росія посилила удари по дата-центрах і телекомунікаційних об’єктах в Україні. Це призвело до перебоїв з інтернетом у Києві.

За словами українських чиновників та представників бізнесу, останні атаки свідчать про цілеспрямовану ескалацію. У виданні наголосили, що атаки на дата-центри можуть мати наслідки, серйозніші, ніж удари по окремих комунікаційних мережах. Ці об’єкти забезпечують обчислювальну потужність та зберігання даних для веб-сайтів, корпоративних систем і широкого спектру онлайн-сервісів, тому пошкодження одного об’єкта може одразу ж зачепити велику кількість користувачів.

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