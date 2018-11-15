У Британії студентка заробила 60 тисяч фунтів завдяки незвичайній навичці (відео)

21-річна британка вивчає виконавське мистецтво і записує ролики у форматі ASMR.

Студентка з Великобританії Софі Мішель за рік заробила 60 тисяч фунтів за допомогою відео, на яких вона спілкується з глядачами пошепки.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Наголошується, що 21-річна британка вивчає виконавське мистецтво і записує ролики у форматі ASMR, які вважаються заспокійливими і усипляючими. У них дівчина пошепки спілкується з глядачами, довірливо дивлячись у камеру.

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При цьому основний дохід дівчина отримала від реклами, яку вона розміщує в своїх відео.

Зароблені гроші Мішель планує витратити на освіту.

За словами дівчини, вона дізналася про такі блоги, коли у її брата діагностували пухлину головного мозку, і вона шукала ліки від стресу. Пізніше Мішель вирішила допомогти іншим боротися з депресією.