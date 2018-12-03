Поліція Нью-Йорка знайшла обручку, яку закохана пара загубила на площі Times Square (відео)
16:12, 03 грудня 2018Курйози
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Обручка злетіла із пальця дівчини просто у водостік.
Поліція Нью-Йорка знайшла обручку, яку закохана пара загубила на площі Times Square
Весіллю таки бути. Поліція Нью-Йорка знайшла обручку, яку закохана пара загубила на площі Times Square.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Закохані приїхали до США із Великої Британії – аби відсвяткувати ювілей – 10 років разом.
Хлопець зробив коханій пропозицію, однак помилився із розміром. Обручка виявилася завеликою та злетіла із пальця дівчини просто у водостік.
Чоловік намагався дістати прикрасу, однак після невдалих спроб пара пішла з площі.
Все це зафіксували камери спостереження. Згодом, знайти обручку вдалося поліцейським і ті пообіцяли повернути обручку молодятам.
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