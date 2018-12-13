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Батько року: Трамп передаровує сину подарунки від інших людей

17:16, 13 грудня 2018
Курйози
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це розповів його син Дональд Трамп - молодший. Про це повідомляє MediaIte.

Він розповів, що сам неодноразово отримував від батька подарунки, які були підписані на ім'я Трампа - старшого.

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Більш того, на одне Різдво Трамп подарував синові подарунок, який той подарував самому Трампу в минулому році.

Раніше повідомлялося, що Трамп позбавив журналістів різдвяної вечірки в Білому домі.

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Теги: #подарунок#Дональд Трамп