Батько року: Трамп передаровує сину подарунки від інших людей
17:16, 13 грудня 2018Курйози
420 0
На одне Різдво Трамп вручив синові подарунок, який той подарував самому Трампу в минулому році.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп часто передаровує подарунки, які отримує на Різдво.
Про це розповів його син Дональд Трамп - молодший. Про це повідомляє MediaIte.
Він розповів, що сам неодноразово отримував від батька подарунки, які були підписані на ім'я Трампа - старшого.
Читайте такожТрамп розсмішив фінів, похваливши їх за прибирання лісу граблями
Більш того, на одне Різдво Трамп подарував синові подарунок, який той подарував самому Трампу в минулому році.
Раніше повідомлялося, що Трамп позбавив журналістів різдвяної вечірки в Білому домі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter