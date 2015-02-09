Президент Естонії образився на ведучого і зірвав з себе мікрофон у прямому ефірі (відео)

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес під час прямого включення на телеканалі Sky News зірвав з себе мікрофон і перервав інтерв'ю після того, як телеведучий назвав його не за прізвищем, повідомляє РИА Новости.

Ведучий Sky News Дермот Мернаган двічі переплутав ім'я естонської лідера, задаючи йому питання про можливу загрозу з боку Росії на тлі напруженості в Україні.

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Спочатку ведучий представив в прямому ефірі президента Естонії Тоомасом Хендріком, і після привітав його: "Доброго ранку, президент Хендрік...". Після цієї фрази президент, сухо посміхнувшись, перестав слухати британського ведучого, зірвав з себе встановлений за вухом мікрофон, зняв окуляри і став вимовляти співробітникам телеканалу, що його ім'я представили невірно.

Після цього президент Естонії кілька секунд просто стояв і мовчав у прямому ефірі. "Я дуже вибачаюся, ми здається не можемо поговорити з президентом Естонії, давайте я вам розповім коротко про погоду", - сказав ведучий телеканалу, при цьому прямий ефір з президентом був відключений.