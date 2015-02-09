У США сімейна пара посадила літак з несправним обладнанням за допомогою iPad

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на Associated Press.

Чоловік і дружина, імена яких не розголошуються, прямували з Вісконсіна в Вайомінг на невеликому одномоторному літаку. Відмова всього електрообладнання сталася приблизно на відстані 80 миль (близько 128 кілометрів) до Рапід-Сіті. Представник пожежної частини міста Олівер Уайт уточнив, що ситуацію посилило те, що пара пересувалася в темний час доби. У результаті все, чим могло скористатися подружжя для навігації повітряного судна до місцевого аеропорту, - це додатки на своїх iPad. Програми на планшетах допомогли їм визначати швидкість і висоту польоту, пише Lenta.ru.

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Через втрату зв'язку із землею парі також не вдалося попередити про позапланову посадку диспетчерів аеропорту в Рапід-Сіті, і ймовірність аварії була висока. Крім того, виявилося неможливим і використання шасі, проте пілот зумів посадити літак на нижню частину фюзеляжу.

Ніхто з пасажирів не постраждав, але літак отримав серйозні пошкодження при посадці.

Керівник пожежної частини Рапід-Сіті Тім Дали зазначив, що для такого маневру потрібно бути дуже хорошим пілотом. Місцеві влади проведуть розслідування події.