Роботи на місці катастрофи Boeing-777 продовжаться за сприятливої погоди

Про це сказав віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Міжвідомчої комісії з координації питань, пов’язаних з розслідуванням авіаційних подій Геннадій Зубко під час зустрічі з головою міжнародної місії з розслідування катастрофи літака МН17 Пітером-Яапом Алберсбергом та представниками делегації Нідерландів, Малайзії та Австралії з обговорення питань, пов’язаних з розслідування катастрофи літака Боїнг-777, повідомляє прес-служба уряду.

За словами Зубка, уряд України продовжує виконувати свої зобов’язання у частині проведення розслідування аварії літака Боїнг-777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», та наддає всебічне сприяння міжнародним експертам, які проводять розслідування. Україна прагне якнайшвидше поставити крапку у розслідуванні цього злочину та притягти винних до відповідальності.

«Для України є дуже важливим знайдення тіл і решток тіл всіх людей, які загинули внаслідок цього злочину, скоєного терористами. Ми спільно з усіма, хто залучений до процесу розслідування, робимо все можливе, щоб родини невинно убитих людей мали змогу їх захоронити, як того вимагає людська мораль», - сказав Зубко.

Читайте такожЕксперти з Нідерландів повернуться на місце аварії малазійського БоїнгаВін повідомив, що готується наступний етап проведення дослідження місця падіння літака, який розпочнеться, як тільки це дозволятимуть погодні умови.

«Знайдено 295 з 298 тіл загиблих. Також знайдено 1560 решток тіл, більшість з яких ідентифіковано за ДНК. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти ще троє тіл загиблих і повернути їх рідним. Україна і надалі всебічно допомагатиме у проведенні розслідування цього злочину і чекає на прибуття групи експертів, які продовжать досліджувати територію місця падіння літака», - сказав Зубко.

Він висловив подяку представниками делегації Нідерландів, Малайзії та Австралії за якісну координацію дій, що дозволяє рухатися вперед у розслідуванні злочину.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією бойовики збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, що були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.