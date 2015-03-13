Кіт-облудник, що не хоче гуляти, підкорив Youtube акторською майстерністю

Щоб не виходити на прогулянку, вихованець нібито непритомніє або прикидається мертвим, як тільки господар надягає на нього повідець.

Коли господарі знімають повідець з кота, той стрімко тікає.

Варто відзначити, що за кілька місяців відео набрало на YouTube більше чотирьох мільйонів переглядів.