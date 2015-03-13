Кіт-облудник, що не хоче гуляти, підкорив Youtube акторською майстерністю
12:59, 13 березня 2015Курйози
6326 0
Кіт-облудник, який не бажає виходити на прогулянку, підкорив користувачів Інтернету своєю акторською майстерністю і винахідливістю.
За кілька місяців відео набрало на YouTube більше чотирьох мільйонів переглядів / laginlib.org.ua
Щоб не виходити на прогулянку, вихованець нібито непритомніє або прикидається мертвим, як тільки господар надягає на нього повідець.
Коли господарі знімають повідець з кота, той стрімко тікає.
Варто відзначити, що за кілька місяців відео набрало на YouTube більше чотирьох мільйонів переглядів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter