Кіт-облудник, що не хоче гуляти, підкорив Youtube акторською майстерністю

12:59, 13 березня 2015
Курйози
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Кіт-облудник, який не бажає виходити на прогулянку, підкорив користувачів Інтернету своєю акторською майстерністю і винахідливістю.

За несколько месяцев видео набрало на YouTube более четырех миллионов просмотров / laginlib.org.ua

Щоб не виходити на прогулянку, вихованець нібито непритомніє або прикидається мертвим, як тільки господар надягає на нього повідець.

Коли господарі знімають повідець з кота, той стрімко тікає.

Варто відзначити, що за кілька місяців відео набрало на YouTube більше чотирьох мільйонів переглядів.

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