У Росії водій маршрутки збив незадоволеного пасажира, заїхавши на тротуар (фото)

У Твері (РФ) водій маршрутки навмисне збив пасажира, який вийшов на зупинці. Як повідомляє портал Tverigrad.ru чоловік проїхав свою зупинку через те, що водій говорив по телефону і проігнорував прохання зупинитися, передає Lenta.ru.

Після цього пасажир зробив зауваження водієві і вийшов на наступній зупинці. При виході з автобуса, парубок вдарив рукою по зовнішньому дзеркалу заднього виду автобуса й розбив його.

Тоді водій, громадянин Республіки Киргизстан, заїхав на тротуар і навмисно збив чоловіка. Він протягнув молоду людину під автобусом більше метра, поки не зупинився.

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Постраждалого з численними травмами було доставлено до лікарні. У нього множинні удари і садна, підозра на черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом шийного відділу хребта.

Видання зазначає, що сам винуватець не вважає себе винним і запевняє, що ніякого конфлікту не було. Незважаючи на величезну кількість очевидців, він запевняє, що виїхав на тротуар, щоб уникнути ДТП.

Зараз на місці події працюють співробітники ДІБДР.