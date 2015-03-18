У Тернополі викрали та здали на макулатуру 40-тисячний тираж звіту нардепа про 100 днів його роботи
У Тернополі невідомі зловмисники викрали 40-тисячний тираж звіту одного із місцевих нардепів про 100 днів його роботи.
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, примірники газети зі звітом зловмисники вкрали учора вночі із приміщення готелю «Україна».
За даними правоохоронців, звіти зберігалися у загальнодоступному місці.
Читайте такожУ Донецьку бойовики викрали партію бланків українських паспортів
Міліціонерам вдалося встановити, що 80 пачок по 500 примірників зловмисники уже встигли здати у пункт прийому макулатури. Газети вилучені, правоохоронці розшукують злодіїв.
Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 ч. 1 ККУ – крадіжка.
Раніше УНІАН повідомляв, що українці вже жартують над курсом гривні, пропонуючи майстер-класи з самогоноваріння і прання целофанових пакетиків.