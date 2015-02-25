Українці вже жартують над курсом гривні, пропонуючи майстер-класи з самогоноваріння і прання целофанових пакетиків

Так, у Фейсбуці з'явилася сторінка "першого всеукраїнського фестивалю паніки та істерики "На дні", учасникам якого пропонують танці за їжу, майстер-клас з самогоноваріння, клуби з обміну красивими пакетиками, колективне розпивання заспокійливих крапель, а також багато інших заходів всього за один долар.

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася" до 32,10 за долар

"Друзі! Фестиваль відбудеться обов'язково. Це не жарт! Ідей так багато, що вони будуть ретельно відбиратися і публікуватися тільки на офіційній сторінці. Тут - онлайн-воркшоп", - обіцяють адміністратори сторінки.

Серед 16 тисяч осіб, бажаючих потрапити на "фестиваль", багато дають свої рецепти виживання в умовах кризи, або пишуть жартівливі оголошення.

"Запис на навчальну програму: "Як правильно шукати монети по кишенях у секонд-хендах". У програмі курсу серія майстер-класів: 1. Як легко і швидко пронишпорити кишені в 10 кілограмах турецьких дублянок? 2. В якій кишені цент ховається? Або, я сам собі металошукач! 3.Віддай, це моя копійка, тварюка! Або, як обійти конкурентів і вижити в купі дублянок?", - пропонує Mihail Trifonoff.

Також серед пропозицій - пересувна "примірочна-будуар для любительок красивої спідньої білизни".

"Кожній відвідувачці келих води і сухар безкоштовно. Можливо фото в білизні на пам'ять, бартер", - пропонує Olya Polovko.

Користувач Yevhen Karabinskiy ділиться порадами упіймання і приготування вуличних голубів, а Siu Angelova поділилася рецептом не м'ясних котлет з яєць, цибулі, моркви і вівсянки.