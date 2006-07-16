В джунглях Малайзії знайдено 14 нових видів земноводних

Малайзійські вчені зробили найбільше за останні роки відкриття, знайшовши в джунглях острова Тіоман (Pulau Tioman) 14 раніше невідомих науці видів представників земноводних.

Серед нових рептилій, що мешкають винятково на цьому острові - 10 видів ящірок, три види змій і жаба, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал ТБ-1.

Острів Тіоман, що територіально входить до складу найбільшого малайзійського штату Паханг (Pahang), традиційно привертає увагу вчених-зоологів і дослідників дикої природи, особливо після серії відкриттів нових видів рептилій і амфібій, що послідувала в 2000 році.

"Екосистема острова справді унікальна, це свого роду Клондайк для вчених. Ретельне дослідження фауни показало, що на Тіомане збереглися багато представників еволюційного процесу світу земноводних. Зроблені нашою групою відкриття в інших регіонах, зокрема в Центральній Америці та Китаї, не йдуть ні в яке порівняння з перспективами, що відкриваються на цьому відносно невеликому острівці", - сказав керівник експедиції професор Лі ГРІЗМЕР (Lee Grismer) із Національного університету Малайзії (University Kebangsaan Malaysia).