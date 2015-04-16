Голландські мавпи збили безпілотник

Під час зйомок фільму з безпілотника мавпи виявили дивний об'єкт в небі, озброїлися довгими палицями, збили літальний апарат і уважно його вивчили, пише Washington Post, повідомлення якого цитує Лента.ру.

Вранці 10 квітня 2015 року в зоопарку відбувалися зйомки фільму про тварин та їхнє середовища існування (в цьому зоопарку присутні кілька великих зон, присвячених різним екосистемам). Коли безпілотник, який вів відеозйомку, наблизився до житла шимпанзе, примати відразу ж звернули увагу на апарат і озброїлися довгими палицями. Одна з мавп залізла на високу гілку дерева і прикинулася, що спить. У момент наближення дрона шимпанзе збив його.

Читайте такожВчені "переклали" мову мавпБезпілотник впав, його оточила група мавп. Апарат швидко розламали, проте камера продовжувала працювати. Одна цікава особина підняла камеру з землі, завдяки чому було знято мавпяче селфі.

У березні 2015 року ЗМІ також повідомили про те, як під час підготовки наукового експерименту в акваріумі восьминіг заволодів фотокамерою і зробив серію знімків оператора. Нейрофізіологи Міддлбері-коледжу (США) доручили штатному режисерові зняти восьминога, з яким вони працювали. Режисер поклав камеру в водонепроникний корпус і помістив її в акваріум з твариною. Однак замість того, щоб позувати, восьминіг заволодів камерою і почав фотографувати самого режисера.