Екстремал здійснив приголомшуючий політ над Дубаєм на реактивному ранці (відео)

Про політ повідомило видання The Verge, передає Lenta.ru.

Дванадцятихвилинний ролик був знятий з борту літака, а також за допомогою закріплених на шоломах пілотів камер GoPro. Екстремали почали свій політ в пустелі на околиці міста, потім зробили кілька складних маневрів над штучними островами Пальм і, нарешті, пролетіли в безпосередній близькості від Бурдж-Халіфа, найвищого хмарочоса в світі.

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Россі літав на літаках військової та цивільної авіації, а з 2004 року почав проектувати свій реактивний ранець-крило Jet Man. Апарат відрізняється відсутністю механізації крила: управління ним здійснюється за рахунок зміщення центру мас, а пілот керує польотом, лише рухаючи руками, ногами і головою. Для старту апарат Россі потрібно підняти на літаку або вертольоті, для посадки використовується парашут.

Вага ранця останньої (на 2012 рік) моделі, повністю заправленого пальним — 55 кілограмів, розмах крила — два метра, максимальна швидкість — 300 кілометрів на годину. В якості палива використовується авіаційний гас.