Американка викинула комп'ютер Apple вартістю $200 тисяч
В США центр переробки відходів у Силіконовій долині шукає жінку, яка викинула старий комп'ютер Apple, який виявився раритетною моделлю і був оцінений в $200 тис.
Комп'ютер виявився в сміттєвому контейнері разом з іншою електронікою, яку американка викинула, наводячи порядок в гаражі після смерті чоловіка, повідомляє КоммерсантЪ.
При цьому жінка не залишила свої контактні дані, відправивши пристрій Apple I на утилізацію.
Примітно, що подібних пристроїв, створених в 1976 році Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Роном Вейном, у світі залишилося всього близько 200 штук.
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"Ми просто не могли повірити своїм очам. Ми думали, він несправжній", - повідомив співробітник утилізаційної компанії журналістам.
Відомо, що компанія продала комп'ютер Apple I за $200 тис. 50% прибутку від продажу комп'ютера направлять його колишній власниці.