У Росії ув'язненого достроково звільнили через місяць після смерті

Як повідомляє правозахисна організація Зона права, суд першої інстанції неправомірно відмовив ув'язненому у звільненні.

При цьому суд вищої інстанції у 2013 році також відмовляв хворому на рак у звільненні з причини, що «смертельна хвороба заявника не є безумовною підставою звільнення від покарання».

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Районна суддя вважала, що «Володимир Клімов становить небезпеку для суспільства, не досяг того ступеня, що дозволяє суду зробити висновок про його виправлення.

На момент судової тяжби чоловік уже був прикутий до інвалідного крісла. Множинні метастази вразили легені, лімфатичні вузли, правий наднирник і головний мозок хворого. Він насилу говорив, страждав втратою пам'яті і свідомості. Голова ракового хворого від метастаз роздулася як куля.

Через три тижні після відмови судом у звільненні засуджений помер в медсанчастині № 75 ФСВП Росії по Забайкальському краю.