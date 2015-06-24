ЗМІ: На штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку напали блощиці
09:07, 24 червня 2015Курйози
848 0
Евакуація була проведена на 34-му поверсі будівлі секретаріату ООН у Нью-Йорку після того, як у деяких офісах виявили блощиць.
У деяких офісах будівлі виявили блощиць
Про це повідомляє Росбалт.
На цьому поверсі розташовується департамент польової підтримки — структури, відповідальної за матеріально-технічне забезпечення миротворчих місій ООН.
Для боротьби з комахами, які були знайдені в двох офісах, були викликані співробітники дезінфекційної служби.
Читайте такожБоротьба зі шкідником самшиту в Росії загрожує рідкісним видам метеликів
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Барака Обами оголосила про новий план протидії небезпечному зменшенню популяції бджіл і метеликів виду Данаіда монарх. У наступні 5 років Білий дім пропонує зробити мільйони акрів федеральної землі більш пристосованими для бджіл.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter