ЗМІ: На штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку напали блощиці

Про це повідомляє Росбалт.

На цьому поверсі розташовується департамент польової підтримки — структури, відповідальної за матеріально-технічне забезпечення миротворчих місій ООН.

Для боротьби з комахами, які були знайдені в двох офісах, були викликані співробітники дезінфекційної служби.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Барака Обами оголосила про новий план протидії небезпечному зменшенню популяції бджіл і метеликів виду Данаіда монарх. У наступні 5 років Білий дім пропонує зробити мільйони акрів федеральної землі більш пристосованими для бджіл.