Головний прокремлівський пропагандист Дмитро Кисельов "протримався" на Facebook всього кілька годин

Одіозний телеведучий та генеральний директор МІА "Россия сегодня", а також головний прокремлівський пропагандист Дмитро Кисельов видалив свою сторінку в соціальній мережі Facebook через всього декілька годин після того, як її завів, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

Зараз сторінка за адресою facebook.com/dmitry.kiselev.ru недоступна.

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Напередодні ввечері Кисельов підтвердив "Комерсанту", що ця сторінка є його особистим акаунтом у Facebook і що він збирається також завести собі Twitter і Instagram.

"Відразу попереджаю, що за нецензурщину, включаючи модифіковані слівця, баню відразу і без попередження. Бажаючі борсатися у бруді можуть робити це в іншому місці. І точно без мене. Поїхали!", - Кисельов написав у своєму першому пості в соцмережі.

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Однак, за спостереженням відомого блогера Рустема Адагамова, всього через кілька годин рахунок "образливих і глузливих коментарів" на адресу Кисельова пішов на сотні, і аккунт телеведучого без додаткових оголошень було видалено.