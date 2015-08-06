Дошка для серфінгу та дитяча лопатка допомогли норвежцю втекти з в'язниці

За словами начальника виправної установи Тома Эберхардта (Tom Eberhardt), вранці в середу, 5 серпня, співробітники виявили, що ув'язнений зник. «У нас в підсобці стояла дуже стара дошка для серфінгу, настільки давня, що її можна вважати антикваріатом. Він вкрав її і дитячу лопатку», — розповів Эберхардт.

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Дошку пізніше виявили на березі, неподалік від міста Хортен. Як зазначає видання, 23-річний чоловік, який був засуджений за торгівлю наркотиками і зґвалтування, використовував лопатку як весла. Йому довелося веслувати нею три кілометри, щоб дістатися з острова до материкової частини Норвегії.

У виправній установі на острові, де він відбував ув'язнення, камери не замикаються, на вікнах немає решіток. У розпорядок дня включені заняття верховою їздою, тенісом і катання на лижах.

«З в'язниці не дуже складно втекти, на щастя, це відбувається не часто», — повідомив Эберхардт. За його словами, якщо поліції вдасться затримати втікача, залишок терміну йому доведеться відбувати в іншому виправному закладі.