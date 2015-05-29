В Одеській області відкриють сезон віндсерфінгу 2015

Що: Відкриття віндсерф-сезону 2015

Де: Одеська область, смт. Затока,

ст. Лиманська, пляж бази відпочинку Смуглянка

Коли: 6 червня, субота, 12.00

Віндсерфінг - один з найпоширеніших екстремальних водних видів спорту в усьому світі. Поряд з багатьма європейськими країнами, віндсерфінг в Україні переживає нову хвилю популярності. За неофіційними даними, цим видом спорту захоплюється більше 20 000 українців і ця цифра зростає з кожним роком.

6 червня в Одеській області відбудеться «Відкриття віндсерф-сезону 2015». Захід пройде в неформальній українській столиці віндсерфінгу - селищі Затока, на березі Чорного моря.

Затока була обрана не даремно, це селище з року в рік приваблює любителів і професіоналів водних видів спорту своїми доглянутими пляжами з білим кварцовим піском, відкритим і чистим морем. І звичайно ж, сприятливої ​​трояндою вітрів, так важливою для занять вітровими видами спорту.

Свято відкриття сезону пройде на базі Школи віндсерфінгу «полетить» - однієї з найвідоміших і популярних в Україні, яка всього за чотири сезони навчила серфінгу на дошці під вітрилом більше 1000 учнів. Станція «полетить» ось вже п'ятий рік поспіль традиційно виступає організатором цього заходу.

«Ми раді запросити всіх на наш захід, щоб приєднатися до дружної сім'ї виндсерферов, отримати дозу адреналіну від влади над вітром і долучитися до здорового способу життя», - говорить засновник школи «полетить» Віктор Андреенков.

Програма відкриття буде складатися з двох частин: денні активності розпочнуться о 12.00, а ввечері їх змінить запальна нічна програма, яка триватиме до самого ранку. Гостями заходу стануть любителі віндсерфінгу з усієї України.

Днем відвідувачів чекають безкоштовні майстер-класи та показові виступи професійних спортсменів, видовищна церемонія першого виходу на воду - гості стануть свідками одночасного серфінгу більше 30-ти спортсменів і любителів ковзання на дошці під вітрилом, гонки на SUP-серфах, різноманітні вікторини та конкурси з серферскіх призами для учасників. Кожен бажаючий також зможе спробувати навчитися кататися на виндсерфе у досвідчених серф-інструкторів школи «полетить».

Таке активне проведення часу на морському узбережжі забирає масу енергії, тому організатори подбали не тільки про видовища, а й про «хліб». В рамках заходу відбудеться фестиваль пляжної їжі: буде працювати сендвіч-бар, салат-бар, а також пляжний бар Мохіто.

Вечірня програма пройде у форматі запальною серферскіх Куба партія - майстер-класи з латиноамериканських танців, весела церемонія посвяти новачків у віндсерфери, танцювальний флешмоб і флірт-марафон, концерт домініканця Тоні Ремол і DJ-комплект до ранку.

Вхід на захід вільний.

Детальніше програму відкриття та іншу корисну інформацію можна дізнатися:

- На сайті школи «полетить» www.ulet.ua,

- На її сторінці в Facebook: https://www.facebook.com/Ulet.Surfing

- По телефону +38 063 747 00 00.

Приїжджі гості зможуть зупинитися на одній з баз відпочинку поруч з територією проведення.

Дістатися до бази «полетить» можна кількома способами:

• З Києва до Одеси: на Автолюксі Київ (Видубичі) - Одеса (Ж / д вокзал)

• З Одеси: на маршрутці №560 від ж \ д вокзалу до зуп. Кароліна Біч, на електричці Одеса-Б. Дністровський о 8.40, 14.10 і 17.46

• На машині, координати для навігатора: 46.120548, 30.509317

• На попутці з www.blablacar.com.ua.

Партнери заходу: інформаційний сайт http://dumskaya.net/, Думская.TV, Авторадіо.

Акредитація ЗМІ:

Роман Мединський, Агентство PR Batteries!

+38 067 249 16 67

roma@prbatteries.com

www.prbatteries.com