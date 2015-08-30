У США хакери "поховали" Арнольда Шварценеггера

Хакери зламали сайт новин MSNBC.com і перенаправляли відвідувачів на сайт-фальшивку, де містилася неправдива інформація про смерть Арнольда Шварценеггера, повідомляють РИА Новости з посиланням на Intermational Business Times.

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Зазначається, що в новині повідомлялося, буцімто "поліція Лос-Анджелеса виявила 68-річного актора та політика мертвим в своєму будинку після анонімного дзвінка в службу порятунку". Також згадувалося, що смерть Шварценеггера підтвердив один із членів його родини.

"Сам Шварценеггер вже після повідомлення про свою "смерть" був помічений в ресторані італійської кухні разом з Робертом Ерлом, продюсером фільму "Нестримні", - повідомляє видання.

Близький друг актора, бодібілдер Калум фон Могер також спростував цю новину.

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Шварценеггер став далеко не першою жертвою подібних "новин". Зокрема, крім нього "ховали" Сільвестра Сталлоне, Уілла Сміта, Джекі Чана, Роуена Аткінсона та багатьох інших. Особливо не пощастило зірці серіалу "Ходячі мерці" Норману Рідусу — його тільки протягом 2014 року оголошували померлим чотири рази.