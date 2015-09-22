У США випустили гвинтівку для "християн", на якій викарбований хрест і цитата з Біблії

Компанія-виробник зброї Spike's s Tactical з Флориди випустила у продаж гвинтівки з гучною назвою «Хрестоносець», передає "Лентач" на своїй сторінці в Facebook.

Творці зброї запевняють, що гвинтівками не зможуть користуватися бойовики «Ісламської держави» та інші ісламісти, оскільки на них викарбований хрест і цитата з Біблії.

«Я хотів зробити таку зброю, що, якщо вона потрапить до рук терориста-мусульманина, він миттєво загинув би, будучи переможеним блискавкою. На гвинтівці ми зробили гравіювання з рядками із псалма: «Благословенний Господь твердиня моя, що навчає руки мої битви і пальці мої боротьби», - повідомляє представник компанії Бен Томас.

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«Ми хочемо нагадати американцям, що було насправді: що християнські хрестоносці перемогли армію мусульман і врятували світ від темряви. У нашої гвинтівки три режими. «Мир» — це безпечний режим, в якому вона не стріляє. У режимі «Війна» при натисканні на спусковий гачок проводиться один постріл. І третій режим — «Така воля Господа» — це стрілянина чергою».