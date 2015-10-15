У Мурманську манекен у формі охоронця п'ять місяців "стеріг" міст і отримував зарплату (фото)

Про це повідомляється на сайті прокуратури Мурманської області РФ.

Приватна охоронна організація «Оберіг» і Мурманскавтодор в 2014 році уклали держконтракт, згідно з яким на мосту через Кольську затоку повинні були бути виставлені чотири пости з цілодобовими вахтами, пише tjournal.ru.

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Прокурорська перевірка показала, що один з керівників підприємства розпорядився, щоб з березня по липень було виставлено лише три пости. Рахунки при цьому виставлялися за всі чотири пости, один з яких кілька місяців займав манекен в лижній масці і помаранчевому жилеті.

Мурманські журналісти звернули увагу на порушення ще в серпні. Тоді представник «Оберегу» прокоментував ситуацію, повідомивши, що об'єкт охороняється на належному рівні».

"Просто людину, яка сиділа у цій будці, перевели на майданчик під мостом, щоб він стежив за відпочиваючими. Їх влітку поруч із затокою багато. Пост №2 залишився без співробітника і там тимчасово поставили манекен. Ми не вважаємо це грубим порушенням. Ще раз зазначу, що охорона ведеться на належному рівні", повідомив Олексій Косиченко з «Оберегу».

Перевіряючі підрахували, що в дійсності в результаті шахрайських дій бюджету було завдано збитків на суму понад 320 тисяч рублів. Справу взяла на контроль прокуратура округу, було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 159 КК РФ «Шахрайство у великому розмірі».

Це не перший скандал, причиною якого став манекен замість реального охоронця на стратегічному об'єкті. У серпні ЗМІ поширили знімки, зроблені китайським репортером на кордоні між Китаєм і Росією. За його словами, на вишці замість співробітника прикордонної служби було встановлено опудало у формі часового.